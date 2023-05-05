У Байдена прокомментировали возможный "ответ" Кремля на "атаку" дронов

Жестокость путинского режима зашкаливает. Владимиру Путину не нужны поводы, чтобы убивать мирных украинцев и идти на новую эскалацию. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Координатор прокомментировал возможный "ответ" России на так называемую "атаку" дронов на Кремль.

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По мнению Джона Кирби, будут ли "ответные удары" зависит только от решения диктатора Путина. Однако он подчеркнул, что России не нужны причины для атак Украины.

"Не то, чтобы Путин придумывал новые причины, чтобы убивать невинных украинцев. Он продолжает делать это снова и снова, и снова", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что в день так называемой "атаки" на Кремль россияне обстреляли мирных жителей Херсона.

"Жестокость просто зашкаливает... он бомбит покупателей в супермаркете. Поэтому насилие продолжается так или иначе", — заявил Кирби.

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