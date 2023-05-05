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У Байдена прокомментировали возможный "ответ" Кремля на "атаку" дронов

Джон Кирби считает, что Путину не нужны поводы для новых атак на Украину

сегодня, 10:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Жестокость путинского режима зашкаливает. Владимиру Путину не нужны поводы, чтобы убивать мирных украинцев и идти на новую эскалацию. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби.

У Байдена прокомментировали возможный "ответ" Кремля на "атаку" дронов

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Координатор прокомментировал возможный "ответ" России на так называемую "атаку" дронов на Кремль. 


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По мнению Джона Кирби, будут ли "ответные удары" зависит только от решения диктатора Путина. Однако он подчеркнул, что России не нужны причины для атак Украины.

"Не то, чтобы Путин придумывал новые причины, чтобы убивать невинных украинцев. Он продолжает делать это снова и снова, и снова", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома напомнил, что в день так называемой "атаки" на Кремль россияне обстреляли мирных жителей Херсона.

"Жестокость просто зашкаливает... он бомбит покупателей в супермаркете. Поэтому насилие продолжается так или иначе", — заявил Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят участившиеся взрывы на территории РФ – к чему это может привести. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/05/04/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-and-omb-director-shalanda-young/
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