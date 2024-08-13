У Байдена рассказали, что должен сделать Путин, если его беспокоит Курская область

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Кирби сделал во время онлайн-брифинга.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник заявил, что очередные заявления представителей путинского режима о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом – "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", – подчеркнул представитель Белого дома.

Он подчеркнул, то, что происходит — это война Путина против Украины. И, если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается из Украины и прекращает войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



