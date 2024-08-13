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У Байдена рассказали, что должен сделать Путин, если его беспокоит Курская область

Джон Кирби напомнил, что россияне осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Кирби сделал во время онлайн-брифинга.

У Байдена рассказали, что должен сделать Путин, если его беспокоит Курская область

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник заявил, что очередные заявления представителей путинского режима о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом – "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", – подчеркнул представитель Белого дома.

Он подчеркнул, то, что происходит — это война Путина против Украины. И, если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается из Украины и прекращает войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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