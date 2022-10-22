У Байдена рассказали, готов ли Путин завершить войну в Украине

Ни о каком дипломатическом урегулировании войны в Украине пока и речи не идет. Наоборот, если проанализировать то, что творит Россия в Украине в последний месяц, то можно прийти к выводу, что Кремль рассчитывает на усиление эскалации. Российское руководство проводит мобилизацию, аннексировала четыре украинские области, начало массированный обстрел гражданской инфраструктуры в Украине. Все это явно не о готовности сесть за стол переговоров и завершить войну. Как передает издание "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: GETTY IMAGES

Госсекретарь США отметил, своими решениями Путин показывает, что он далек от того, чтобы "заниматься содержательной дипломатией".

"Фундаментальная проблема, которую он (Ред. – Путин) имеет, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественный и стойкий, он также очень успешен в том, чтобы не только отразить агрессию, но и вернуть свою землю обратно", — заявил Энтони Блинкен.

По его словам, Путин никак не поймет, что украинский народ – это не народ, который есть дополнением России, это отдельный народ, который имеет свое государство. Имеет свою территорию, на которой проживает и сейчас он ведет борьбу за свое будущее, за свой суверенитет и свою территорию. Чем быстрее российский президент это поймет, тем быстрее закончится война в Украине.

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