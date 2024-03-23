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У Байдена рассказали, как Путин использует медлительность Конгресса США

Джон Кирби заявил, что пока Конгресс медлит, Путин использует каждую минуту для ударов по Украине

сегодня, 09:50 comments2294
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Кравцев Сергей
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В Белом доме осудили последнюю ракетную атаку РФ на энергетические объекты Украины, отметив, что президент России Владимир Путин пытается воспользоваться каждым днем, чтобы поразить мирных украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советника Белого дома Джона Кирби, пишет "Укринформ".

У Байдена рассказали, как Путин использует медлительность Конгресса США

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Это еще раз демонстрирует, насколько важное значение имеет необходимость продолжать обеспечение Украины системами ПВО, ракетами-перехватчиками и инструментами, необходимыми для защиты людей и инфраструктуры", – высказался Джон Кирби.

Он отметил, что Владимир Путин "не сидит сложа руки", пока Украина остается без поставок оборонной помощи.

"Он (Ред. — Владимир Путин) использует для своих смертоносных намерений каждую доступную ему минуту, в то время, как наш Конгресс отказывается действовать. Он не колеблется, и мы тоже не должны", – заявил Кирби.

В этой связи советник Белого дома в очередной раз призвал Палату представителей как можно скорее принять законопроект с дополнительным финансированием на нужды нацбезопасности, чтобы обеспечить Украину жизненно важным вооружением.

Читайте также на портале "Комментарии" — внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также "Комментарии" сообщали – чего боится Путин: почему Запад медлит с предоставлением всего необходимого Украине.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3843686-bilij-dim-poki-kongres-zvolikae-putin-vikoristovue-koznij-moment-dla-udariv-po-ukraini.html
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