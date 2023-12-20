У Байдена рассказали, когда ожидают одобрения дополнительного финансирования для Украины

Администрация Белого дома надеется, что уже в январе будущего года американские конгрессмены проголосуют за законопроект о дополнительном финансировании военной помощи для Украины. Соответствующее заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".

В США рассмотрят дополнительное финансирование для Украины. Фото из открытых источников

Чиновник заявил, что Белый дом и Пентагон ожидают, что Конгресс США как можно скорее проголосует и выделит новый крупный пакет финансовой поддержки для Украины.

"Похоже, что это произойдет где-то в январе. Но чем раньше, тем лучше", – заявил Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, до конца декабря Белый дом явно объявит еще один пакет военной помощи Украине, который станет одним из последних в рамках текущего финансирования.

"Поэтому очень важно, чтобы в январе мы имели продвижение с дополнительным финансированием, поскольку боевые действия не собираются прекращаться. Если земля замерзнет до конца января, это облегчит россиянам передвижение", – добавил Джон Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа высокопоставленных американских военных предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024 году на "удерживай и производи", то есть сосредоточиться на содержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия. Поскольку украинское наступление сейчас застопорилось, а шансы на продвижение по суше невелики, цель состоит в том, чтобы создать угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы в конце следующего года или 2025 появилась возможность для полноценных переговоров с Россией.

