У Байдена рассказали, когда ожидают одобрения дополнительного финансирования для Украины

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Марьян Ощановский
Администрация Белого дома надеется, что уже в январе будущего года американские конгрессмены проголосуют за законопроект о дополнительном финансировании военной помощи для Украины. Соответствующее заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает портал "Комментарии".
В США рассмотрят дополнительное финансирование для Украины. Фото из открытых источников
Чиновник заявил, что Белый дом и Пентагон ожидают, что Конгресс США как можно скорее проголосует и выделит новый крупный пакет финансовой поддержки для Украины.
По словам представителя Белого дома, до конца декабря Белый дом явно объявит еще один пакет военной помощи Украине, который станет одним из последних в рамках текущего финансирования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа высокопоставленных американских военных предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024 году на "удерживай и производи", то есть сосредоточиться на содержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия. Поскольку украинское наступление сейчас застопорилось, а шансы на продвижение по суше невелики, цель состоит в том, чтобы создать угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы в конце следующего года или 2025 появилась возможность для полноценных переговоров с Россией.
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