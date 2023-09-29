У Байдена разъяснили значение справедливого и стойкого мира для Украины

США и другие страны Запада хотят для Украины справедливого и стойкого мира. Это, в частности, подразумевает, что он должен быть основан на Уставе ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом на The Atlantic заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Справедливый (Ред. – мир) в том смысле, что он отражает основные принципы, которые лежат в основе Устава ООН — территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины", — заявил Блинкен.

При этом стойкий мир, по его словам, означает, что после завершения войны "не останется условий", которые позволят этой агрессии повториться через год, через два или через пять лет.

Госсекретарь подчеркнул, что украинский народ сам должен принять фундаментальные решения о том, каким он хочет видеть свое будущее.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема необходимости переговоров с Россией в случае затягивания войны становится в последнее время всё более актуальной. Об этом периодически пишут западные СМИ, на эту тему чаще высказываются политики и чиновники разных стран. При этом ни украинские власти, ни украинское общество к переговорам (которые фактически означали бы "заморозку" войны, но не ее окончание на приемлемых для нас условиях) на данный момент явно не готовы. Да и сама РФ не особо демонстрирует желание конструктивного диалога. Хоть Путин периодически делает псевдомиротворческие заявления, цену его словам мы знаем. Какова вероятность переговоров? Что (кто) может изменить позицию Киева или Москвы в обозримой перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



