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В США анонсировали изменение ситуации на фронте в Украине

В Госдепе уверены, что военная помощь США поможет Украине стабилизировать ситуацию

сегодня, 06:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Военная помощь Вашингтона для Украины будет иметь практический результат на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

В США анонсировали изменение ситуации на фронте в Украине

Ведант Пател. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, что сейчас сложное время (Ред. – для Украины), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", — сказал спикер.

Ведант Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления Украины способности защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", — высказался заместитель спикера Госдепартамента.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разворачивания россиянами новых наступательных действий в Харьковской области, а также продолжающемуся давлению на Донбассе, государственный секретарь США Энтони Блинкен признал – более чем полугодовая задержка в голосовании в Конгрессе помощи Украине привела к данной ситуации. А издание The Wall Street Journal пишет о снижении возможностей противовоздушной обороны Украины из-за усиления атак российских беспилотников и ракет. Тем временем экс-президент США Дональд Трамп, который надеется вернуться в Белый дом, периодически говорит о неком "мирном плане" для Украины, не раскрывая, однако, его подробности. Что можно сказать об американском влиянии на российско-украинскую войну в данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем, а также после выборов в США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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