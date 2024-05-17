В США анонсировали изменение ситуации на фронте в Украине

Военная помощь Вашингтона для Украины будет иметь практический результат на поле боя. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

Ведант Пател. Фото: из открытых источников

"Мы знаем, что сейчас сложное время (Ред. – для Украины), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", — сказал спикер.

Ведант Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления Украины способности защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", — высказался заместитель спикера Госдепартамента.

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