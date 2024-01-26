У Байдена сделали заявление об ослаблении международной поддержки Украины

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Кравцев Сергей
В Белом доме не фиксируют никаких признаков ослабления или расфокусировки в вопросе поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Так Кирби ответил на вопрос журналиста, не активизировались ли союзники Штатов в Европе относительно предоставления Украине нужной оборонной помощи для отражения продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ.
По словам американского чиновника, на прошедшем заседании в формате "Рамштайн", "являющемся своего рода коалицией", союзники и партнеры показали "достаточно много энергии" для помощи и поддержки Украины.
Также Джон Кирби отметил, что помощь для Украины со стороны США является наибольшей, но очень много стран – не только в Европе, но и во всем мире, в Индо-Тихоокеанском регионе — которые по-своему активизируются, чтобы поддержать Украину. И, опять же, эта поддержка продолжает поступать.
Он добавил, что американское лидерство "имеет значение не только потому, что мы являемся крупнейшим донором, но и потому, что мы также играем главную роль в координации оказания помощи и ее передачи в нужные руки в Украине".
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