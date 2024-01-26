У Байдена сделали заявление об ослаблении международной поддержки Украины

В Белом доме не фиксируют никаких признаков ослабления или расфокусировки в вопросе поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Есть более 50 стран, которые помогают поддерживать Украину в рамках координации усилий, которыми руководит министр Остин (Ред. – глава Пентагона Ллойд Остин) — Контактная группа по вопросам обороны Украины (Ред. – в формате "Рамштайн")", — отметил представитель Белого дома.

Так Кирби ответил на вопрос журналиста, не активизировались ли союзники Штатов в Европе относительно предоставления Украине нужной оборонной помощи для отражения продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ.

По словам американского чиновника, на прошедшем заседании в формате "Рамштайн", "являющемся своего рода коалицией", союзники и партнеры показали "достаточно много энергии" для помощи и поддержки Украины.

"Каждая страна делает это по-своему и по мере своих возможностей. Итак... это суверенные решения. Но мы не видели никакого ослабления или разобщенности, когда речь идет о поддержке Украины", — подчеркнул чиновник.

Также Джон Кирби отметил, что помощь для Украины со стороны США является наибольшей, но очень много стран – не только в Европе, но и во всем мире, в Индо-Тихоокеанском регионе — которые по-своему активизируются, чтобы поддержать Украину. И, опять же, эта поддержка продолжает поступать.

Он добавил, что американское лидерство "имеет значение не только потому, что мы являемся крупнейшим донором, но и потому, что мы также играем главную роль в координации оказания помощи и ее передачи в нужные руки в Украине".

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