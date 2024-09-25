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У Байдена снова ломают голову над тем, как не оставить Украину без помощи: какая есть угроза

Politico пишет, что у Байдена разрабатывают план "Б" по помощи Украине, но есть нюанс

сегодня, 10:30
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Кравцев Сергей

Администрация президента США Джо Байдена работает над планом продления полномочий на отправку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября, когда начинается новый финансовый год. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

У Байдена снова ломают голову над тем, как не оставить Украину без помощи: какая есть угроза

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Авторы материала пояснили, речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Пентагон может использовать собственные запасы для оперативного перемещения оружия и оборудования в Украину. Затем из этих денег финансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.

"Этот новый обходной путь, который требует от администрации заявить, что она использует оставшуюся помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву. Однако по этому методу США не смогут предоставлять новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках", — отмечает издание.

Представитель Пентагона подполковник Чарли Дитц отметил, что своевременная реализация плана позволит вывести поставки за пределы нового финансового года. Кроме того, новый план сохранит его работу даже, независимо от того, какие настроения будут преобладать внутри Конгресса.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский, который сейчас находится в США, где проводит консультации с партнерами, презентуя план победы, объяснил, есть ли в плане пункты, которые обязывают Киев начать переговоры с Москвой. Свое объяснение украинский лидер озвучил во время интервью каналу "ABC News".

Также издание "Комментарии" сообщало – ожидания в отношении судьбоносного решения Белого дома растут. Президент США Джо Байден в ближайшие недели будет решать, разрешить ли Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по российской территории. Это очередное решение, которое будет определять масштаб американской поддержки в этом конфликте. Об этом пишет "Politico".




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