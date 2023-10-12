У Байдена снова заинтриговали заявлением о передаче Украине ATACMS

Передача Украине ракет ATACMS до сих пор обсуждается. Никто не говорил, что это невозможно. В процессе войны меняются потребности, которые США передают украинским войскам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем пересматривать дополнительные возможности, в которых Украина нуждается", — заявил Джон Кирби.

При этом координатор намекнул, что он занимает не ту должность, чтобы более конкретно отвечать на этот вопрос и сообщать журналистам те или иные подробности на тему ракет ATACMS.

"Только скажу: в соответствии с тем как меняется война, меняются и способности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, эти видоизменения будут продолжаться", — добавил Кирби.

Представители масс-медиа попросили уточнили у Кирби, касается ли это передачи ATACMS, на что тот ответил, что он не может озвучить больше, недели уже озвучили. Поэтому лучше остановиться на сказанном.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Джо Байден дал свое согласие на отправку ракет дальнего радиуса действия ATACMS в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New Yorker". Правда журналисты уточняют, что решение было принято президентом США еще в сентябре, до того, как Вашингтон посетил президент Украины Владимир Зеленский. После этого Белый дом почему-то решил поставить решение этого вопроса на паузу.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Офисе президента называют недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США и переговоры с главой Белого дома Джо Байденом успешными. В то же время отмечают, что пока что не удалось получить подтверждение о скорых поставках в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Вместе с тем, в команде президента Украины уверены, что Киев получит ракеты, но нужно еще немного подождать.



