У Байдена сообщили, откажется ли он от выборов после провала на дебатах

Представитель кампании Джо Байдена Сет Шустер заявил в комментарии The Hill, что президент США не планирует снимать свою кандидатуру с выборов после неудачного выступления на дебатах с оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Джо Байден

На вопрос о возможном выбытии Байдена с выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, представитель его кампании коротко ответил: "Конечно, он не выбывает".

Сам Байден ранее не дал прямого ответа на вопросы журналистов о снятии кандидатуры, но заметил, что дебатировать с "лжецом", имея в виду Дональда Трампа, "трудно".

Издание подчеркивает, что выступление Байдена на дебатах с Трампом вызвало преимущественно негативную реакцию в Демократической партии. Во время дебатов голос президента США часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Также Байден иногда терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою позицию.

По данным СМИ, из-за неудачного выступления на дебатах представители и сторонники Демократической партии обсуждают возможность замены Байдена в избирательном списке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал", что между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоялись дебаты. Эксперты назвали этот процесс — депрессивным зрелищем. Трамп выходил из себя, кричал иногда, молол часто чушь и очень много врал, даже для него много. А дядя Джо говорил иногда не в тему, иногда переключался с темы на тему, слишком часто не заканчивал предложения, был непоследовательным и даже визуально уставшим.

Кроме того, после дебатов резко возросли котировки на президентство губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома, сейчас их оценивают почти в 10%.



