У Байдена советуют Украине уже сейчас готовиться к контрнаступлению: что происходит

В Америке советуют Украине готовиться к контрнаступлению против России, ведь от западных партнеров сейчас оружие и помощь поступает свободно. Об этом сообщает Politico .

Уже 20 февраля президент США Джо Байден отправится в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и другими лидерами НАТО.

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Официальные лица в Америке считают, что оборона Украины вот-вот достигнет критической фазы, когда россияне начнут свое наступление. При этом администрация Байдена срочно давит на администрацию украинского президента Владимира Зеленского, чтобы Украина закрепила свои достижения и, возможно, нанесла контрудар.

В Белом доме также сказали команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, ведь оружие и помощь союзников поступают свободно. Но при этом есть опасения, что поддержка со стороны европейских партнеров Украины может быть ограничена.

СМИ пишут, что Байден в Польше должен подчеркнуть необходимость для Запада и США держать курс на Украину. Он будет продвигать необходимость как альянсов, так и лидерства на мировой арене США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скрывается за визитом Байдена в Польшу – какие могут быть сигналы Путину. Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу в двадцатых числах февраля сделает заявление, посвященное годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Он также адресует российскому диктатору Путину ряд сигналов, сообщает Белый дом. Политический эксперт Светлана Кушнир проходит на фоне внутренних распрей в самом Белом доме и возможной смены в должности вице-президента Камалы Харрис, которую обвиняют сами же представившие демократического лагеря в неэффективности на столь высокой должности.