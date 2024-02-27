У Байдена заявили, что Путин "выигрывает" каждый день

Российский диктатор Владимир Путин "выигрывает каждый день", поскольку Палата представителей США откладывает принятие нового пакета помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "The Guardian".

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Салливан отметил, что "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей готово принять" пакет помощи для Украины, "если он дойдет до переговоров".

По его словам, реальность такова, что "Путин выигрывает каждый день", когда Украина не получает ресурсы, в которых она нуждается, и потому страдает.

Кроме того, в своем выступлении в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Джонсон будет виноват, если законопроект о помощи США провалится и Россия продвинется на поле боя.

"Я хотел бы, чтобы он знал, что весь мир наблюдает за тем, что он будет делать, и, если Украина терпит поражение на поле боя, это будет его ответственность", — подчеркнул Сикорский, призывая Джонсона допустить голосование.

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Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей за принятие законопроекта с помощью Украины на $60 млрд. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в X (Twitter).



