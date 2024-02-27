У Байдена заявили, что Путин "выигрывает" каждый день

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин "выигрывает каждый день", поскольку Палата представителей США откладывает принятие нового пакета помощи для Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "The Guardian".
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Салливан отметил, что "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей готово принять" пакет помощи для Украины, "если он дойдет до переговоров".
По его словам, реальность такова, что "Путин выигрывает каждый день", когда Украина не получает ресурсы, в которых она нуждается, и потому страдает.
Кроме того, в своем выступлении в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне в понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Джонсон будет виноват, если законопроект о помощи США провалится и Россия продвинется на поле боя.
Читайте также на портале "Комментарии" — помощь Украине: удастся ли Джо Байдену убедить Майка Джонсона и республиканцев. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости