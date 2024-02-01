У Джонсона намекнули, что вопросы помощи Украине и границ разделят: что это значит

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пакет по нацбезопасности США, где говорится о помощи Украине и безопасность границ, скорее всего, разделят. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии, пишет "The Hill".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на такой шаг в Штатах могут пойти из-за беспокойства по поводу реформ в пограничной политике. Источник издания отметил, что конечное решение будет зависеть от текста документа о границе, который появится по итогам переговоров в Сенате.

В то же время представитель Джонсона Радж Шах сказал порталу Semafor, что комментарии были сделаны в "гипотетическом контексте".

В материале говорится, что эти заявления появились на фоне того, как Джонсон и другие представители Республиканской партии дали понять, что соглашение Сената, сочетающее помощь Украине с изменениями в миграционной и пограничной политике, будет "мертвым после поступления" в Палату представителей, если текст законопроекта будет соответствовать сообщениям о его содержании.

Одно из основных положений соглашения, которое, по слухам, вызвало сопротивление республиканцев, касается полномочий исполнительной ветви власти по остановке миграции, если количество незаконных пересечений превышает 5000 в день. Они считают, что этот порог слишком высок.

Интересно, что пока республиканцы в Палате представителей все больше выступают против увеличения помощи Украине, союзники в Европе выразили уверенность, что Джонсон и большинство в Конгрессе поддерживают продолжение поддержки.

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