Американские медики диагностировали рак простаты у министра обороны США Ллойда Остина. Об этом со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида сообщает телеканал CNN, передает портал "Комментарии".

Ллойд Остин с первых дней вторжения РФ способствует помощи Украине. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что в конце декабря прошлого года глава Пентагона перенес операцию через рак простаты.

Отмечается, что теперь Ллойда Остина повторно госпитализировали из-за осложнений. В частности, причиной ухудшения здоровья главы Пентагона послужила инфекция.

Как известно, Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по итогам последних трех месяцев интенсивных штурмовых действий в Донецкой и Харьковской областях российские захватчики не смогли достичь ощутимых результатов. При этом оккупанты понесли огромные потери в личном составе и технике. Во время зимнего наступления оккупанты потеряли более 400 единиц боевой техники. Однако значительные потери не помогли России хотя бы приблизиться к захвату городов Купянск и Авдеевка.

"Комментарии" также пишут, что "Разделенная Украина" заняла третье место в рейтинге журнала The Time, который составил топ-10 крупнейших мировых рисков 2024 года. The Time пишет, что в 2024 году Украина остается де-факто разделенной тогда, как у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. Журнал считает, что нынешний год может стать переломным в войне, если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с кадрами, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.