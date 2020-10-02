У госсекретаря США спросили, кого Америка считает президентом Беларуси. Ответ вас удивит

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео так и не смог озвучить официальную позицию страны по выборам президента Беларуси. Об этом сообщает местное издание Fox News.

"Да, Лукашенко сам себя привел к власти, можно сказать, назначил. Сейчас нет никакого смысла говорить о том, кто президента Беларуси. Оппозиционные кандидаты? Являются ли они действующей властью? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Сейчас важно, чтобы не повторился украинский сценарий. Русским мы уже об этом намекнули, что их войска ни при каких раскладах не нужны в Беларуси. Это только усложнит и так напряженную ситуацию в регионе", — отметил Помпео.

Как ранее сообщали "Комментарии", Папа Римский отказал Помпео во встрече.

Главная причина, почему так случилось — попытка политика втянуть Церковь в выборы президента США, которые состоятся в этом году. Всю прошлую неделю Помпео провел в Риме и неоднократно высказывался с критикой Папы по поводу обсуждения с Китаем, кого из епископов нужно назначать.



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