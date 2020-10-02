У госсекретаря США спросили, кого Америка считает президентом Беларуси. Ответ вас удивит

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Владимир Лавский
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео так и не смог озвучить официальную позицию страны по выборам президента Беларуси. Об этом сообщает местное издание Fox News.
Как ранее сообщали "Комментарии", Папа Римский отказал Помпео во встрече.
Главная причина, почему так случилось — попытка политика втянуть Церковь в выборы президента США, которые состоятся в этом году. Всю прошлую неделю Помпео провел в Риме и неоднократно высказывался с критикой Папы по поводу обсуждения с Китаем, кого из епископов нужно назначать.
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