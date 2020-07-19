kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.07.2020

BTC/USD

9117.30

ETH/USD

233.68

LTC/USD

42.01

НБУ 19.07.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США У посольства США в Багдаде произошел сильный взрыв
commentss НОВОСТИ Все новости

У посольства США в Багдаде произошел сильный взрыв

О жертвах и материальном ущербе, нанесенном ракетными ударами в центре Багдада, пока не сообщают

сегодня, 17:53
Автор:

Екатерина Белоброва
У посольства США в Багдаде произошел сильный взрыв

иллюстративная картинка

Рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенном в центре Багдада, произошли два взрыва. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на иракское телевидение.

Известно, что запуска ракеты было всего три: третья ракета, в то же время выпущенная по центру Багдада, разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Как сообщается, место запуска ракет пока установить не удалось. О возможных жертвах атаки по центру иракской столицы или нанесенном материальном ущербе не сообщается.

Ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения Багдада министром иностранных дел Ирака Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран передал во Франции бортовые самописцы с Боинга МАУ, который потерпел крушение над Тегераном, и завтра содержимое начнут изучать международные эксперты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!