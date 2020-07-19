У посольства США в Багдаде произошел сильный взрыв

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Рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенном в центре Багдада, произошли два взрыва. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на иракское телевидение.

Известно, что запуска ракеты было всего три: третья ракета, в то же время выпущенная по центру Багдада, разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".



Как сообщается, место запуска ракет пока установить не удалось. О возможных жертвах атаки по центру иракской столицы или нанесенном материальном ущербе не сообщается.

Ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения Багдада министром иностранных дел Ирака Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран передал во Франции бортовые самописцы с Боинга МАУ, который потерпел крушение над Тегераном, и завтра содержимое начнут изучать международные эксперты.

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