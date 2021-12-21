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У президента США Джо Байдена появилась новая собака: как она выглядит (ВИДЕО)

Немецкая овчарка Байдена получила кличку Командор

сегодня, 14:40
Автор:

Денис Подставной
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У президента США Джо Байдена появилась новая собака: как она выглядит (ВИДЕО)

Командор. Фото: President Biden/Twitter

У президента Соединённых Штатов Америки появился новый пёс. Об этом сообщает издание ТСН.

В Белом доме пополнение — американскому президенту Джо Бейдену подарили собаку породы немецкая овчарка. Четвероногий житель президентской резиденции получил кличку Командор. 

Видео, на котором запечатлен пес, бегающий на лужайке перед Белым домом, было опубликовано на официальной странице президента США в социальной сети Twitter. 

"Встречайте нового Байдена" — так подписан пост с видео. 

В материале издания сообщается, что щенка Джо Байдену подарил его брат Джеймс на день рождения. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск показал, как выглядит его щенок сиба-инуПитомец миллиардера получил кличку Флоки. Отмечается, что после публикации поста о новом домашнем животном Маска в социальной сети, криптовалюта Shiba Floki начала быстро дорожать. Всего за пару часов токен вырос в цене на тысячу процентов. После этого цена несколько упала, однако объемы продаж продолжали расти. Всего за сутки они превысили миллион долларов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Италии собакам-спасателям аплодировали отдыхающиеЗа операцию по спасению 8 детей и 6 взрослых наибольшую благодарность получили лабрадоры. Четвероногим понадобилось 20 минут, чтобы помочь восьми детям и шести взрослым добраться до берега. Отдыхающих унесло волнами в море, когда они находились на надувных матрасах. За спасение людей мэр города высказал благодарность спасателям и их мохнатым напарникам.


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/popolnenie-v-belom-dome-u-dzho-baydena-poyavilsya-novyy-pes-1937056.html
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