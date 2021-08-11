В Италии собакам-спасателям аплодировали отдыхающие: что произошло на пляже

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Козлова Альбіна
Происшествие случилось в понедельник, 9 августа, на пляже морского курорта Сперлонга. Об этом сообщает издание Breaking latest News.
Собаки-спасатели в Италии, фото The Times
Четырнадцать человек, а среди них и детей унесло волнами в море за 100 метров от берега. Кто-то был на надувных матрасах, кто-то на лодках и досках для серфинга. Отдыхающие, оказавшиеся в море, начали кричать и звать на помощь.
Сигнал тревоги подняла девушка, которая находилась метрах ста от станции Сикс. На помощь пострадавшим бросились спасатели вместе со служебными собаками.
Собаки помогли пострадавшим добраться до берега, им пришлось несколько раз возвращаться за каждым, кого унесло в море. Лабрадорам понадобилось 20 минут, чтобы помочь 8 детям и 6 взрослым добраться до берега. В это время спасатели успокаивали людей и передали жилеты тем, кто был ближе к берегу. Известно, что это члены трех семей, которые отдыхали на море в тот день.
На пляже до окончания спасательной операции собралось около 400 отдыхающих. Когда лабрадоры Эрос, Майя и Мира вернулись, их встретили аплодисментами присутствующие. За спасение людей четвероногим и работникам оперативной службы высказал благодарности мэр Сперлонга Армандо Кузани.
Один из спасателей Микеле поделился, что его собака Майя была счастлива от участия в операции.
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