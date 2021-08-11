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В Италии собакам-спасателям аплодировали отдыхающие: что произошло на пляже

За операцию по спасению 8 детей и 6 взрослых наибольшую благодарность получили лабрадоры

сегодня, 17:30
Автор:

Козлова Альбіна

Происшествие случилось в понедельник, 9 августа, на пляже морского курорта Сперлонга. Об этом сообщает издание Breaking latest News.

В Италии собакам-спасателям аплодировали отдыхающие: что произошло на пляже

Собаки-спасатели в Италии, фото The Times

Четырнадцать человек, а среди них и детей унесло волнами в море за 100 метров от берега. Кто-то был на надувных матрасах, кто-то на лодках и досках для серфинга. Отдыхающие, оказавшиеся в море, начали кричать и звать на помощь.

Сигнал тревоги подняла девушка, которая находилась метрах ста от станции Сикс. На помощь пострадавшим бросились спасатели вместе со служебными собаками.

Собаки помогли пострадавшим добраться до берега, им пришлось несколько раз возвращаться за каждым, кого унесло в море. Лабрадорам понадобилось 20 минут, чтобы помочь 8 детям и 6 взрослым добраться до берега. В это время спасатели успокаивали людей и передали жилеты тем, кто был ближе к берегу. Известно, что это члены трех семей, которые отдыхали на море в тот день.
На пляже до окончания спасательной операции собралось около 400 отдыхающих. Когда лабрадоры Эрос, Майя и Мира вернулись, их встретили аплодисментами присутствующие. За спасение людей четвероногим и работникам оперативной службы высказал благодарности мэр Сперлонга Армандо Кузани.

"Поздравляю этих четвероногих героев и их дирижеров за эту сложную операцию. Я все больше убеждаюсь, что выбор городской администрации по обеспечению безопасности отдыхающих благодаря присутствию спасательных собак стал правильным выбором. И это вмешательство на особо переполненном пляже подтверждает это", — подчеркнул Кузани.

Один из спасателей Микеле поделился, что его собака Майя была счастлива от участия в операции.

"Когда мы закончили, на берегу стояло много людей. Они все благодарили нас, но в тот момент я думал только о своей собаке Майе. Счастливая, она подошла ко мне, виляя хвостом. Я обнимал ее и обнимал", — добавил итальянец.
Портал "Комментарии" сообщал , что скульптуру японской художницы смыло в море тайфуном.


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Источник: https://www.breakinglatest.news/news/fourteen-people-saved-by-three-lifeguard-dogs-in-sperlonga/
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