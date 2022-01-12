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У России есть план действий по дестабилизации ситуации в Украине, - Нуланд

В США считают, что Россия искусственно создала кризис, стянув войска к границам с Украиной

сегодня, 08:34
Автор:

Козлова Альбіна
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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд убеждена, что в Кремле есть разработанный план действий по саботажу и внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Об этом пишет Голос Америки.

У России есть план действий по дестабилизации ситуации в Украине, - Нуланд

О чем договорятся Россия и США, фото из открытых источников

Американская чиновница заявила, что Россия для оправдания своих действий распространяет дезинформацию о соседнем государстве, Штатах и Альянсе. По ее мнению, кризис искусственно создал именно Кремль, подведя войска к границам с Украиной.

Также в этой ситуации украинская сторона несколько раз заявляла, что не намерена каким-либо образом угрожать России и стремится к миру и дипломатическому решению всех международных вопросов. В то время как Кремль видит какую-то угрозу для себя от соседей.

Нуланд добавила, что НАТО не представляет никакой угрозы для России и повторила слова Столтенберга относительно того, кто должен решать, вступит ли какая-либо страна в Альянс или нет.

"Дипломатия с Россией, НАТО и ОБСЕ — лучший вариант разрешения кризиса, который Россия создала для Украины, для европейской безопасности и для глобальной безопасности. Конфликт сейчас никому не нужен, и тем более России", — заявила Нуланд.

Дипломаты от США и России с начала недели уже сообщили сторонам о том, что их позиции неизменны. Кремль отмечает важность гарантий нерасширения НАТО, Штаты считают это неприемлемым. 12 января делегации НАТО и России встретятся для обсуждения этих требований Кремля.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению Гройсмана, глава Кремля воспользовался экономической нестабильностью и политическим хаосом в Казахстане, чтобы ввести в независимую страну российские войска. При этом экс-премьер-министр находит некоторые сходства между Украиной и страной, накануне охватившие кровавые протесты.

Также мы писали, что РФ выдвинула требования, которые нельзя выполнить. В эфире телеканала "Рада" эксперты высказали свое мнение о возможной военной экспансии России, почему НАТО подтвердило свои позиции по ультиматуму Кремля и чего ждать от переговоров.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/nuland-rosiya-ukraina/6392625.html
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