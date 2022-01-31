У России есть шанс «дипломатического выхода» из украинского кризиса – посол США в ООН

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Карина Ожерельева
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила в воскресенье, 30 января, что угрожающее наращивание военных России на границах Украины свидетельствует о "намерениях Кремля их использовать", отметив, что у России все еще есть шанс "найти дипломатический выход". Об этом сообщает ABC News.
Посол Линда Томас-Гринфилд выступает на заседании Совета Безопасности - ABC News
Комментарий Томас-Гринфилд ведущему телеканала ABC "На этой неделе" Джорджу Стефанопулосу прозвучал накануне открытого заседания Совета Безопасности ООН, на котором она попросила обсудить агрессию России по Украине и что с этим делать.
Она сказала, что заседание Совета Безопасности ООН в понедельник "еще одна возможность найти дипломатический выход для россиян". Она добавила, что украинские чиновники также попросили встречу, которую ожидается заслушать на открытом заседании.
Россия утверждала, что не намерена вторгнуться в Украину, и возражает против заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, угрожая попытаться заблокировать собрание. Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что встреча была "явным пиар-ходом, позорным для репутации Совета Безопасности ООН".
Может ли Россия это заблокировать? Стефанопулос спросил Томас-Гринфилд.
Стефанопулос отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда "выразили некоторое раздражение, даже тревогу", что США и их союзники преувеличивают угрозу по политическим причинам.
Томас-Гринфилд сказала, что Соединенные Штаты очень тесно сотрудничают с украинцами, ссылаясь на беседу Байдена на прошлой неделе с Зеленским, недавнюю поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и ее регулярные встречи с послом Украины в Нью-Йорке.
"Мы также работаем с украинцами над созданием их обороны на случай нападения. И... с 2014 года мы предоставили им около 5 миллиардов долларов в поддержку, 200 миллионов из которых было предоставлено только на прошлой неделе", — сказала Томас-Гринфилд.
Стефанопулос попросил Томас-Гринфилд объяснить, как будет выглядеть дипломатическое урегулирование.
Как сообщали ранее "Комментарии", Резников рассказал, есть ли признаки того, что Россия готовится к наступлению.
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