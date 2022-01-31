У России есть шанс «дипломатического выхода» из украинского кризиса – посол США в ООН

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила в воскресенье, 30 января, что угрожающее наращивание военных России на границах Украины свидетельствует о "намерениях Кремля их использовать", отметив, что у России все еще есть шанс "найти дипломатический выход". Об этом сообщает ABC News.

Посол Линда Томас-Гринфилд выступает на заседании Совета Безопасности - ABC News

Комментарий Томас-Гринфилд ведущему телеканала ABC "На этой неделе" Джорджу Стефанопулосу прозвучал накануне открытого заседания Совета Безопасности ООН, на котором она попросила обсудить агрессию России по Украине и что с этим делать.

"Вы не собираете 100 000 военных, если не намерены использовать их", — сказала Томас-Гринфилд.

Она сказала, что заседание Совета Безопасности ООН в понедельник "еще одна возможность найти дипломатический выход для россиян". Она добавила, что украинские чиновники также попросили встречу, которую ожидается заслушать на открытом заседании.

"Мы четко дали понять, что готовы решать наши беспокойства, беспокойство Украины и России за дипломатическим столом, но это невозможно сделать на поле боя", – сказала Томас-Гринфилд.

Россия утверждала, что не намерена вторгнуться в Украину, и возражает против заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, угрожая попытаться заблокировать собрание. Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский написал в Twitter, что встреча была "явным пиар-ходом, позорным для репутации Совета Безопасности ООН".

Может ли Россия это заблокировать? Стефанопулос спросил Томас-Гринфилд.

"Они знают, что не могут заблокировать встречу, и я ожидаю, что, зная, с чем мы имеем дело, они сделают попытку. Но Совет Безопасности единственный, наши голоса едины. Мы пойдем в комнату, будем готовы выслушать их, но не будем отвлекаться на их пропаганду", – сказала Томас-Гринфилд.

Стефанопулос отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда "выразили некоторое раздражение, даже тревогу", что США и их союзники преувеличивают угрозу по политическим причинам.

Томас-Гринфилд сказала, что Соединенные Штаты очень тесно сотрудничают с украинцами, ссылаясь на беседу Байдена на прошлой неделе с Зеленским, недавнюю поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и ее регулярные встречи с послом Украины в Нью-Йорке.

"Мы также работаем с украинцами над созданием их обороны на случай нападения. И... с 2014 года мы предоставили им около 5 миллиардов долларов в поддержку, 200 миллионов из которых было предоставлено только на прошлой неделе", — сказала Томас-Гринфилд.

Стефанопулос попросил Томас-Гринфилд объяснить, как будет выглядеть дипломатическое урегулирование.



"Вы знаете, сначала это означало бы, что Россия примет решение о деэскалации, отведет свои войска назад и сядет за дипломатический стол и поговорит с Соединенными Штатами, с украинцами и нашими союзниками по НАТО", – сказала Томас Гринфилд.

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