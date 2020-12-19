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Главная Новости Мир США У США две вакцины: FDA разрешило экстренное использование Moderna
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У США две вакцины: FDA разрешило экстренное использование Moderna

Столь необходимые США вакцины должны прибыть в понедельник

сегодня, 03:21
Автор:

Татьяна Лозовенко

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявило в субботу, что предоставило разрешение на экстренное использование вакцины COVID-19 Moderna для 18 лет и старше в США.

У США две вакцины: FDA разрешило экстренное использование Moderna

Столь необходимые США вакцины должны прибыть в понедельник, чтобы помочь в борьбе с последней вспышкой вируса; в стране регулярно регистрируется более 3000 смертей в день.

"Теперь, когда доступны две вакцины для предотвращения COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах", — сказал комиссар FDA. Стивен М. Хан, доктор медицины, сказал в своем заявлении.

Президент Трамп написал в Twitter после получения разрешения: "Поздравляю, вакцина Moderna теперь доступна!"

Ранее "Комментарии" сообщали, что Трамп запретил Китаю размещать акции на фондовых биржах США.


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Источник: https://spectrumlocalnews.com/nc/triad/news/2020/12/19/moderna-covid-vaccine-fda-emergency-use
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