У Трампа больше не хотят захватывать Гренландию: какая причина

Администрация США больше не педалирует вопрос захвата Гренландии. Причина смены планов – серьезная угроза объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что с начала января Дональд Трамп и представители его команды стали все чаще вспоминать о возможном применении силы в отношении Гренландии.

Политики от обеих американских партий выразили обеспокоенность тем, что Трамп может совершить военную операцию на острове без согласия Конгресса, по сценарию, подобному венесуэльскому.

Об этих опасениях законодатели сообщили государственному секретарю Марко Рубио и другим чиновникам Белого дома. Как уточняет Reuters, республиканцы предупредили администрацию, что в случае вторжения США в Гренландию президенту могут объявить импичмент.

Еще раньше Дональд Трамп не раз говорил, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США, отмечая, что иначе контроль над островом могут получить Россия или Китай.

При этом 22 января во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он достиг договоренности о плане по Гренландии, подробности которого не были обнародованы.

По информации Axios, это соглашение может предусматривать усиление американского военного присутствия на острове, а также предоставление США определенных преимуществ в сфере добычи полезных ископаемых.

