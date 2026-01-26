logo_ukra

У Трампа більше не хочуть захоплювати Гренландію: яка причина

Reuters пише про те, що у Трампа змінили плани по Гренландії через можливу загрозу імпічменту

Адміністрація США більше не педалює питання захоплення Гренландії. Причина зміни планів – серйозна загроза оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У публікації зазначається, з початку січня Дональд Трамп і представники його команди стали дедалі частіше згадувати про можливе застосування сили щодо Гренландії.

Політики від обох американських партій висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.

Про ці побоювання законодавці повідомили державного секретаря Марко Рубіо та інших посадовців Білого дому. Як уточнює Reuters, республіканці попередили адміністрацію, що у разі вторгнення США до Гренландії президенту можуть оголосити імпічмент.

Ще раніше Дональд Трамп неодноразово говорив, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, наголошуючи, що інакше контроль над островом можуть отримати Росія або Китай.

При цьому, 22 січня під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він досяг домовленості щодо плану стосовно Гренландії, подробиці якого не були оприлюднені.

За інформацією Axios, ця угода може передбачати посилення американської військової присутності на острові, а також надання США певних переваг у сфері видобутку корисних копалин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також ухвалено рішення не запроваджувати тарифи проти країн Європи. Рамкова угода щодо Гренландії не передбачає передачі острова під контроль Вашингтона. Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, ознайомлені зі змістом пропозиції. Чи не виглядає так, що ми стали свідками чергового голосного спектаклю на тему "Трамп-тріумфатор, якому все вдається"? Яка ймовірність деескалації ситуації США з Гренландією, а заодно НАТО і ЄС? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.




