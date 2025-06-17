У Трампа больше не заинтересованы в ускорении переговоров с РФ: какое решение приняли

Администрация президента США Дональда Трампа фактически прекратила деятельность межведомственной рабочей группы, которая должна была разработать стратегии давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщили трое американских чиновников на условиях анонимности в разговоре с журналистами "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что инициатива была создана весной и координировалась Советом нацбезопасности США. В ее состав входили представители Госдепа, Пентагона, Минфина и разведки. Она имела целью сформировать единую политику, которая бы заставила Кремль сесть за стол переговоров. Одним из координаторов был Эндрю Пик – ответственный за направление Европы и России в Совете нацбезопасности. Его, как и всю команду по украинскому направлению, уволили в мае в рамках большой чистки в Белом доме.

Журналисты отмечают, что свертывание работы группы стало очевидным еще в мае, когда стало понятно, что Дональд Трамп не желает конфронтации с путинским режимом, несмотря на свои предвыборные обещания прекратить войну "в первый день президентства". Вместо активизации дипломатических усилий, президент начал высказывать сомнения относительно необходимости дальнейшего американского посредничества в мирном урегулировании.

Авторы статьи отмечают, что сообщение о том, что Белый дом прекратил деятельность межведомственной рабочей группы, усилило беспокойство среди союзников США в Европе, особенно накануне саммита НАТО. Многие уже начали говорить о том, что умеренная риторика Трампа в отношении России и его отказ четко поддержать Украину может расшатать единство Запада.

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