Представитель Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек.

Госдеп ищет диалога с РФ. Фото из открытых источников

У Теммы Брюс спросили, изменилась ли оценка Штатами настроения России на мирные переговоры после удара по Кривому Рогу.

Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет".

"У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.

По ее словам, ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге "еще раз подчеркивает неотложный призыв президента Трампа к миру".

"Давно пора остановить смерть и разрушение, и закончить эту войну. Так же, как мы знаем, что президент Трамп обязался найти и потребовать возвращения пропавших или похищенных украинских детей из России", – сказала пресс-секретарь Госдепа США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне.