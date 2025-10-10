У Трампа готовят новый запрет для Китая: как он напрямую касается РФ

Министерство транспорта США собирается выдать запрет китайским авиакомпаниям на использование воздушного пространства России при выполнении рейсов или из Соединенных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным агентства, американские авиакомпании недовольны текущей ситуацией. Им было запрещено пролетать над Россией в 2022 году, тогда как китайские перевозчики продолжают использовать этот маршрут.

Согласно проекту документа, подготовленного Минтрансом США, этот "дисбаланс стал существенным фактором конкуренции".

В Министерстве транспорта также заявили, что предлагают запретить пролеты над территорией Китая, "чтобы выровнять конкурентное неравенство между американскими и китайскими авиаперевозчиками", заявив, что текущая ситуация "несправедлива и привела к существенным негативным конкурентным последствиям для американских авиаперевозчиков".

Источники агентства отмечают, что Министерство транспорта дает китайским перевозчикам два дня на то, чтобы отреагировать на предложенный указ, и заявило, что окончательный запрет может вступить в силу уже в ноябре.

Некоторые американские авиакомпании ранее сообщили администрации Трампа, что прямые рейсы с Восточного побережья США в Китай экономически нецелесообразны из-за дополнительных расходов, связанных с невозможностью пролетов над Россией.

В некоторых случаях перевозчикам даже приходится оставлять часть мест свободными и сокращать массу груза из-за увеличения дальности полета.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вашингтон ожидает увеличения импорта американской нефти Индией и сокращения ее закупок у России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает "Fox News".

"Мы ввели в отношении Индии пошлины в размере 25% в связи с российской нефтью. Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской", — заявил Бессент.



