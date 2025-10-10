logo_ukra

Головна Новини Світ США У Трампа готують нову заборону для Китаю: як вона безпосередньо стосується РФ
НОВИНИ

У Трампа готують нову заборону для Китаю: як вона безпосередньо стосується РФ

Reuters пише про те, що у Трампа хочуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією

10 жовтня 2025, 08:38
Автор:
Кравцев Сергей

Міністерство транспорту США збирається видати заборону китайським авіакомпаніям на використання повітряного простору Росії під час виконання рейсів або зі Сполучених Штатів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

У Трампа готують нову заборону для Китаю: як вона безпосередньо стосується РФ

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, американські авіакомпанії незадоволені поточною ситуацією. Їм було заборонено пролітати над Росією 2022 року, тоді як китайські перевізники продовжують використовувати цей маршрут.

Згідно з проектом документа, підготовленого Мінтрансом США, цей "дисбаланс став суттєвим чинником конкуренції".

У Міністерстві транспорту також заявили, що пропонують заборонити прольоти над територією Китаю, "щоб вирівняти конкурентну нерівність між американськими та китайськими авіаперевізниками", заявивши, що поточна ситуація "несправедлива і призвела до суттєвих негативних конкурентних наслідків для американських авіаперевізників".

Джерела агентства зазначають, що Міністерство транспорту дає китайським перевізникам два дні на те, щоб відреагувати на запропонований указ, і заявило, що остаточна заборона може набути чинності вже в листопаді.

Деякі американські авіакомпанії раніше повідомили адміністрації Трампа, що прямі рейси зі Східного узбережжя США до Китаю економічно недоцільні через додаткові витрати, пов'язані з неможливістю прольотів над Росією.

У деяких випадках перевізникам навіть доводиться залишати частину місць вільними та скорочувати масу вантажу через збільшення дальності польоту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Вашингтон очікує на збільшення імпорту американської нафти Індією та скорочення її закупівель у Росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє "Fox News".

"Ми ввели щодо Індії мита у розмірі 25% у зв'язку з російською нафтою. Думаю, невдовзі ми побачимо зміну балансу, а саме вони почнуть купувати менше за російську нафту і більше за американську", — заявив Бессент.




Джерело: https://www.reuters.com/world/china/trump-proposes-barring-chinese-airlines-flying-over-russia-us-flights-2025-10-09/
