У Трампа готують нову заборону для Китаю: як вона безпосередньо стосується РФ

Міністерство транспорту США збирається видати заборону китайським авіакомпаніям на використання повітряного простору Росії під час виконання рейсів або зі Сполучених Штатів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".
За даними агентства, американські авіакомпанії незадоволені поточною ситуацією. Їм було заборонено пролітати над Росією 2022 року, тоді як китайські перевізники продовжують використовувати цей маршрут.
Згідно з проектом документа, підготовленого Мінтрансом США, цей "дисбаланс став суттєвим чинником конкуренції".
У Міністерстві транспорту також заявили, що пропонують заборонити прольоти над територією Китаю, "щоб вирівняти конкурентну нерівність між американськими та китайськими авіаперевізниками", заявивши, що поточна ситуація "несправедлива і призвела до суттєвих негативних конкурентних наслідків для американських авіаперевізників".
Джерела агентства зазначають, що Міністерство транспорту дає китайським перевізникам два дні на те, щоб відреагувати на запропонований указ, і заявило, що остаточна заборона може набути чинності вже в листопаді.
Деякі американські авіакомпанії раніше повідомили адміністрації Трампа, що прямі рейси зі Східного узбережжя США до Китаю економічно недоцільні через додаткові витрати, пов'язані з неможливістю прольотів над Росією.
У деяких випадках перевізникам навіть доводиться залишати частину місць вільними та скорочувати масу вантажу через збільшення дальності польоту.
