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У Трампа хотят прямые переговоры с ближайшим союзником Путина: детали

Reuters пишет о том, что у Трампа хотят провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном

сегодня, 06:38
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Кравцев Сергей

Команда победителя президентских выборов в США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Это может дать новый дипломатический толчок. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

У Трампа хотят прямые переговоры с ближайшим союзником Путина: детали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В окружении Дональда Трампа считают, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта. В частности, в Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как наиболее вероятный способ растопить лед с Кимом.

По словам источников, политические дискуссии изменчивы, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений. Но обсуждение все еще продолжается.

В то же время, не ясно, что может Ким Чен Ын предложить в ответ Трампу. Ведь Северная Корея проигнорировала четырехлетние призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. А в КНДР надеются на расширение ракетного арсенала и усиление отношений с Россией.

Стоит учесть, что Дональд Трамп во время своего президентского срока в 2017-2021 годах, провел три встречи с Кимом: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда нога действующего президента США впервые ступила на территорию КНДР. Однако их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп описал их переговоры как "влюбленность". Вот только во что-то конкретное эта "влюбленность" так и не переросла. Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном остались весьма напряженными.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в партии Трампа высказались об идеи переговоров с Путиным.




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