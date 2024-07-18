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У Трампа и Байдена изменились шансы на победу на выборах в США: какая причина

Рейтинги Дональда Трампа почти не изменились после попытки его убийства, а показатели Джо Байдена упали с тех пор, как президент США сообщил о своей болезни.

сегодня, 10:10
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Slava Kot

У Джо Байдена резко снизились шансы на победу на президентских выборах в США. Показатели действующего американского лидера упали более чем на 7 пунктов на фоне его заявления о заболевании коронавирусом и режиме изоляции из-за болезни.

У Трампа и Байдена изменились шансы на победу на выборах в США: какая причина

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден в социальной сети X сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Президент США подчеркнул, что продолжит работать, однако будет находиться в изоляции, пока не поправится.

На фоне этих заявлений шансы на победу Джо Байдена резко снизились. Согласно показателям ресурса Polymarket Джо Байден имеет 12% на победу на президентских выборах, что на 7 пунктов меньше, чем до его заявления о коронавирусе.

Кроме того, вице-президент Камала Харрис опередила Байдена по шансам на победу – 18%. Несмотря на это, главным фаворитом на победу на президентских выборах в США остается Дональд Трамп – 65%.

У Трампа и Байдена изменились шансы на победу на выборах в США: какая причина - фото 2

Шансы на победу на президентских выборах в США

Согласно данным Polymarket шансы Байдена и Трампа на победу сравнялись в апреле и мае. Затем Трамп начал отрываться от Байдена, а резкое падение в рейтингах произошло после дебатов. Тогда результаты Джо Байдена упали с 42% до 22%. Кроме того, шансы на победу действующего президента США подрывают заявления его однопартийцев, призывающих Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден готов выйти из президентской гонки при одном условии.

Также "Комментарии" писали о заявлении главы МИД Польши Радослава Сикорского, который рассказал о победной тактике Дональда Трампа. По его словам, это может стать шансом окончить войну в Украине.



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