У Трампа кардинально изменилось мнение о Путине: на Западе узнали настоящую причину

У американского лидера Дональда Трампа постепенно начала меняться риторика в отношении российского диктатора Владимира Путина. к этому могли привести продолжающиеся непубличные дипломатические усилия со стороны премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. К такому выводу пришли аналитики рейтингового издания "Politico", которое ссылается на источники в европейских правительствах.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Аналитики считают, что именно постоянный диалог между Лондоном, Парижем и Вашингтоном привел к тому что администрация США начала постепенно менять курс. Стармер и Макрон сумели донести Трампу мысль, с которой он точно не смог согласиться или не реагировать на нее. Речь идет о том, что Путин просто выставляет Трампа дураком.

"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия – их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды", – говорится в материале.

СМИ сообщает, что ключевую роль в переговорах с американской администрацией играли советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Гили. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом. Со своей стороны, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что только в этом году имел 13 разговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп – "почти" столько же.

"Зеленскому однозначно удалось повлиять на ход мыслей Трампа в Риме", – сказал один из бывших британских послов на условиях анонимности.

По его словам, Великобритания и Франция постоянно подчеркивали, что Путин "проявляет неуважение (к Трампу – ред.), постоянно нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил".

Французский чиновник, согласившийся говорить на условиях анонимности, заявил, что на данный момент Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что президент Макрон постоянно повторяет и пытается донести до Трампа.

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