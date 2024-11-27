У Трампа лаконично отреагировали на запрос Байдена о новых 24 млрд для Украины

Известный миллиардер Илон Маск, который считается ближайшим соратником новоизбранного президента США Дональда Трампа и которому тот подготовил должность в своей администрации, отреагировал на просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США. Как передает портал "Комментарии", свою реакцию Маск обнародовал в своей соцсети Х.

Трамп и Маск. Фото: из открытых источников

Илон Маск ответил на новость о просьбе Джо Байдена о "еще $24 млрд для Украины", написав: "Это не ок".

Отметим, президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной поддержки Украины. Об этом пишет "New York Post".

Согласно сообщению, административно-бюджетное управление Белого дома выступило с предложением включить эту финансовую помощь в пакет решений, чтобы избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Из общей суммы 24 миллиарда долларов, 8 миллиардов предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.

"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", – написал сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.

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