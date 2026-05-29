У Трампа набросились на РФ из-за атаки дрона по Румынии: озвучено жесткое предупреждение

Соединенные Штаты Америки выступили с резкой критикой инцидента, связанного с падением российского беспилотника на территории Румынии, в частности после попадания в жилую многоэтажку в городе Галац. Официальную позицию Вашингтона озвучил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, сделавший заявление в социальной сети X.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Румынию как союзника по Альянсу и осуждают какие-либо действия, приводящие к нарушению ее суверенитета. По его словам, подобные инциденты неприемлемы и представляют угрозу безопасности всего Североатлантического альянса.

Витакер также выразил соболезнования пострадавшим в Галаце, где в результате падения дрона были ранены люди и проведена эвакуация жильцов дома. Он подчеркнул, что США остаются привержены принципу коллективной обороны и готовы защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Инцидент произошел ночью 29 мая в ходе очередной воздушной атаки России по территории Украины. Один из ударных беспилотников пересек границу и упал на жилую застройку в Румынии, что повлекло повреждение здания и травмирование гражданских лиц. В общей сложности было эвакуировано около 70 жителей пострадавшего дома.

В Североатлантическом альянсе подтвердили, что находятся в постоянном контакте с румынскими властями и внимательно отслеживают развитие ситуации. В НАТО также подчеркнули, что осуждают безответственные действия Российской Федерации и планируют в дальнейшем усиливать систему обороны от воздушных угроз, в том числе от атак беспилотных летательных аппаратов.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские мониторинговые ресурсы сообщают о возможной угрозе новых массированных атак со стороны российских войск. По данным разведки, оккупанты могут готовить комбинированный удар с применением ракет и большого количества ударных беспилотников накануне Дня Киева.