У Трампа накинулися на РФ через атаку дрона по Румунії: озвучено жорстке попередження

Сполучені Штати Америки виступили з різкою критикою інциденту, пов’язаного з падінням російського безпілотника на території Румунії, зокрема після влучання у житлову багатоповерхівку в місті Галац. Офіційну позицію Вашингтона озвучив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, який зробив заяву в соціальній мережі X.

Дипломат наголосив, що Сполучені Штати повністю підтримують Румунію як союзника по Альянсу та засуджують будь-які дії, які призводять до порушення її суверенітету. За його словами, подібні інциденти є неприйнятними та становлять загрозу безпеці всього Північноатлантичного альянсу.

Вітакер також висловив співчуття постраждалим у місті Галац, де внаслідок падіння дрона були поранені люди та проведена евакуація мешканців будинку. Він підкреслив, що США залишаються відданими принципу колективної оборони та готові захищати кожен сантиметр території НАТО.

Інцидент стався вночі 29 травня під час чергової повітряної атаки Росії по території України. Один із ударних безпілотників перетнув кордон і впав на житлову забудову в Румунії, що спричинило пошкодження будівлі та травмування цивільних осіб. Загалом було евакуйовано близько 70 мешканців постраждалого будинку.

У Північноатлантичному альянсі підтвердили, що перебувають у постійному контакті з румунською владою та уважно відстежують розвиток ситуації. У НАТО також наголосили, що засуджують безвідповідальні дії Російської Федерації та планують надалі посилювати систему оборони від повітряних загроз, зокрема від атак безпілотних літальних апаратів.

За даними розвідки, окупанти можуть готувати комбінований удар із застосуванням ракет та великої кількості ударних безпілотників напередодні Дня Києва.