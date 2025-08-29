logo

Главная Новости Мир США У Трампа начались серьезные проблемы со здоровьем: что об этом говорит
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа начались серьезные проблемы со здоровьем: что об этом говорит

У Дональда Трампа могли обостриться проблемы с сердечной недостаточности, нарушениях кровоснабжения и болезнях печени и почек

29 августа 2025, 12:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У президента США Дональда Трампа начали сильно опухать ступни и лодыжки. На руке видны замазанные синяки от постоянно вставляемых иголок капельницы. Об этом рассказал журналист, телеведущий и блогер Иван Яковина, опубликовав соответствующие фотоснимки. 

У Трампа начались серьезные проблемы со здоровьем: что об этом говорит

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Врачи говорят, что в его (Дональда Трампа – ред.) возрасте это может свидетельствовать о сердечной недостаточности, нарушениях кровоснабжения и о болезнях печени и почек. Я видел выступление одного оптимистично настроенного "айболита", который отвел Трампу шесть-восемь месяцев. Это едва ли, но проблема явно имеется: в последние месяцы Трамп заметно сдал, намного хуже говорит, чаще ошибается, активность его угасает", – отметил Иван Яковина. 

Также журналист обратил внимание на еще одну деталь – Дональд Трамп все больше избегает проблем и решений, чем несется на них напролом, как прежде. Но, если он станет недееспособным, то в Белом доме обоснуется Вэнс, от которого можно ждать еще больше неожиданностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка президента США Дональда Трампа среди избирателей продолжает падать. В августе рейтинг снизился до 37%, а недовольство его работой стало рекордным. Об этом пишет издание "The Hill".

В материале говорится, что недавний опрос Университета Куиннипак показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума второго срока. Одобрили работу президента США 37% зарегистрированных избирателей, в то время как 55% выразили недовольство. Еще 7% респондентов затруднились с ответом. Таким образом, отрицательный рейтинг Трампа составил минус 18 пунктов – это худший показатель с января 2021 года. По сравнению с июльским опросом его поддержка снизилась на 4 пункта. Согласно результатам, за период с января рейтинг одобрения президента упал с 46% до 37%. Одновременно уровень неодобрения вырос с 43% до 55%.




