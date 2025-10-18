logo

У Трампа наконец-то дали объяснение: почему призвали остановить войну по линии фронта в Украине

В Белом доме подчеркнули, что Украина и РФ должны признать реальность на земле и прийти к миру, потому что терпение Трампа и американцев не безграничное

В Белом доме заявили, что Киев и Москва должны признать реалии на местах, поскольку война длится долго, много людей погибли, а терпение США "исчерпывается". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью для Fox News сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

У Трампа наконец-то дали объяснение: почему призвали остановить войну по линии фронта в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, спикер отметила, что после визита на Ближний Восток, президент США Дональд Трамп три часа говорил с российским диктатором Владимир Путиным, а на следующий день столько же общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Кэролайн Ливитт объяснила резкий призыв США остановить войну по нынешней линии фронта.

"Оба разговора – и с Путиным, и с Зеленским – были уважительными, но прямыми. Президент США сказал обеим сторонам: война длиться слишком долго, слишком много невинных людей погибло. Америка устала. Хватит", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что терпение Трампа в отношении войны РФ против Украины заканчивается, поэтому странам нужно прийти к миру.

По словам спикера, обе стороны должны признать реальность на земле и прийти к миру, потому что терпение Трампа и американского народа не безграничное. Поэтому в своих заявлениях президент был прям и откровенен, но он никогда не сдается.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила успешную мирную сделку между Израилем и ХАМАС по поводу Газы, добавив, что Трамп продолжит трудится ради мира между РФ и Украиной.

"Это новая эра на Ближнем востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет между Россией и Украиной", — резюмировала Кэролайн Ливитт.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе заговорили о новой победе Путина в Украине: о чем идет речь.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cm8NYDqjkKk
