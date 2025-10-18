У Трампа нарешті дали пояснення: чому закликали зупинити війну по лінії фронту в Україні

У Білому домі заявили, що Київ та Москва мають визнати реалії на місцях, оскільки війна триває довго, багато людей загинули, а терпіння США "вичерпується". Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву в інтерв'ю для Fox News зробила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, спікер зазначила, що після візиту на Близький Схід, президент США Дональд Трамп три години розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним, а наступного дня стільки ж спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Керолайн Лівітт пояснила різкий заклик США зупинити війну на нинішній лінії фронту.

"Обидві розмови – і з Путіним, і з Зеленським – були поважними, але прямими. Президент США сказав обом сторонам: війна триватиме надто довго, надто багато невинних людей загинуло. Америка втомилася. Досить", — заявила прес-секретар Білого дому.

Вона додала, що терпіння Трампа щодо війни РФ проти України закінчується, тому країнам потрібно дійти миру.

За словами спікера, обидві сторони мають визнати реальність на землі та прийти до миру, бо терпіння Трампа та американського народу не безмежне. Тому у своїх заявах президент був прямий і відвертий, але він ніколи не здається.

Також прес-секретар Білого дому відзначила успішну мирну угоду між Ізраїлем та ХАМАС щодо Гази, додавши, що Трамп продовжить працювати заради миру між РФ та Україною.

"Це нова ера на Близькому сході, і ми сподіваємося, що те саме відбудеться між Росією та Україною", — резюмувала Керолайн Лівітт.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на Заході заговорили про нову перемогу Путіна в Україні: про що йдеться.



