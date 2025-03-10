У Трампа наконец-то довольны позицией Украины: что говорят перед стартом переговоров с Киевом

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что правительство Украины "готово двигаться вперед" в отношении американского плана по прекращению огня с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC", ссылаясь на высокопоставленного представителя госдепартамента США.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что уже завтра госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц должны прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров со своими украинскими коллегами. В это же время Трамп продолжает говорить о том, что не видит того, что Украина "действительно хочет мира".

"Тот факт, что они (представители Украины – ред.) приехали сюда на высоком уровне, является для нас хорошим признаком того, что они хотят сесть за стол переговоров и готовы двигаться вперед", — сказал журналистам представитель госдепартамента США.

В издании напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский также должен встретиться в королевстве Персидского залива с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом. Тем не менее украинский лидер не будет играть никакой официальной роли в переговорах с американцами.

Украинскую делегацию возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. Вместе с ним в Саудовскую Аравию прибудут министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и военный помощник Павел Палиса.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители президента США Дональда Трампа провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этих переговорах нигде ничего не говорилось в СМИ, поскольку они были тайными. Ключевая их цель — "вернуть переговоры в нужное русло". Об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на собственные источники.



