США У Трампа намекнули, что Путин обманул президента США: что теперь произойдет на этой неделе
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа намекнули, что Путин обманул президента США: что теперь произойдет на этой неделе

Министр финансов США Бессент заявил, что Трамп на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения санкций против России

2 сентября 2025, 07:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России. Такое заявление в интервью "Fox News" сделал министр финансов США Скотт Бессент.

У Трампа намекнули, что Путин обманул президента США: что теперь произойдет на этой неделе

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

"Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное от того, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что ... все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе", – отметил Скотт Бессент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова озвучил угрозы введения масштабных экономических санкций против Российской Федерации в случае, если она не остановит военные действия против Украины. При этом он не назвал никаких новых четких терминов для реализации этого ультиматума. Выступление президента США прозвучало во время заседания кабинета министров в Белом доме. 

Также издание "Комментарии" сообщало – наиболее болезненными для путинского режима будут вторичные санкции – против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США. Поэтому новый пакет санкций хоть и станет неприятным для России, но не вызовет коллапса российской экономики. Другое дело ужесточение санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".




Источник: https://www.foxbusiness.com/politics/bessent-warns-all-options-table-russia-sanctions
