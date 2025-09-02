У Трампа намекнули, что Путин обманул президента США: что теперь произойдет на этой неделе

Администрация Дональда Трампа на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России. Такое заявление в интервью "Fox News" сделал министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Министр заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

"Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное от того, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что ... все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе", – отметил Скотт Бессент.

