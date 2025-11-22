logo

BTC/USD

83831

ETH/USD

2718.41

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине

Джей ди Вэнс усомнился в том, что, если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе Украины

22 ноября 2025, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любой мирный план, который призван закончить войну в Украине – должен включать в себя три ключевых пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник написал в соцсети Х.

У Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вице-президент США отметил, любой мирный план должен: остановить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; и максимально повысить шансы на то, что война не возобновится.

В то же время он добавил, что любая критика мирной рамки, над которой работает администрация Трампа – либо неправильно понимает эту рамку, либо искажает "важнейшие факты о ситуации на местах".

Также Джей ди Вэнс усомнился в том, что, если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе. Вероятно, он имеет ввиду помощь Украине.

"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет уже близка. Мир не будет достигнут провалившимися дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Его могут достичь умные люди, живущие в реальном мире", — резюмировал вице-президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в СМИ продолжает активно обсуждаться так называемый "мирный план" Трампа. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина готова работать над этим мирным планом, но после консультаций с европейскими партнерами отметил, что ключевые пункты должны быть откорректированы. Как себя дальше будет вести официальный Киев? Возможно ли, что президент пойдет на создание коалиционного большинства в Раде, чтобы снять с себя ответственность за согласие на принятие такого "мирного плана"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/JDVance/status/1992071477382811790
Теги:

Новости

Все новости