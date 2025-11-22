У Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любой мирный план, который призван закончить войну в Украине – должен включать в себя три ключевых пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник написал в соцсети Х.
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Вице-президент США отметил, любой мирный план должен: остановить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; и максимально повысить шансы на то, что война не возобновится.
В то же время он добавил, что любая критика мирной рамки, над которой работает администрация Трампа – либо неправильно понимает эту рамку, либо искажает "важнейшие факты о ситуации на местах".
Также Джей ди Вэнс усомнился в том, что, если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе. Вероятно, он имеет ввиду помощь Украине.
