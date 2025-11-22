У Трампа назвали три ключевых условия для мирного плана по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любой мирный план, который призван закончить войну в Украине – должен включать в себя три ключевых пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник написал в соцсети Х.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вице-президент США отметил, любой мирный план должен: остановить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; и максимально повысить шансы на то, что война не возобновится.

В то же время он добавил, что любая критика мирной рамки, над которой работает администрация Трампа – либо неправильно понимает эту рамку, либо искажает "важнейшие факты о ситуации на местах".

Также Джей ди Вэнс усомнился в том, что, если дать больше оружия и денег, то это приведет к победе. Вероятно, он имеет ввиду помощь Украине.

"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, победа будет уже близка. Мир не будет достигнут провалившимися дипломатами или политиками, живущими в мире иллюзий. Его могут достичь умные люди, живущие в реальном мире", — резюмировал вице-президент США.

