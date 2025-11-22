logo_ukra

Головна Новини Світ США У Трампа назвали три ключові умови для мирного плану по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа назвали три ключові умови для мирного плану по Україні

Джей ді Венс засумнівався в тому, що якщо дати більше зброї та грошей, то це призведе до перемоги України

22 листопада 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що будь-який мирний план, який покликаний закінчити війну в Україні – повинен включати три ключові пункти. Як передає портал "Коментарі", про це урядовець написав у соцмережі Х.

У Трампа назвали три ключові умови для мирного плану по Україні

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент США зазначив, що будь-який мирний план має: зупинити вбивства, зберігши при цьому суверенітет України; бути прийнятним як для Росії, так і для України; та максимально підвищити шанси на те, що війна не відновиться.

Водночас він додав, що будь-яка критика мирної рамки, над якою працює адміністрація Трампа — або неправильно розуміє цю рамку, або спотворює "найважливіші факти щодо ситуації на місцях".

Також Джей ді Венс засумнівався у тому, що якщо дати більше зброї та грошей, то це призведе до перемоги. Ймовірно, він має на увазі допомогу Україні.

"Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або введемо більше санкцій, перемога буде вже близька. Світ не буде досягнутий дипломатами або політиками, що провалилися в світі ілюзій. Його можуть досягти розумні люди, які живуть у реальному світі", — резюмував віце-президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗМІ продовжує активно обговорюватися так званий "мирний план" Трампа. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна готова працювати над цим мирним планом, але після консультацій із європейськими партнерами зазначив, що ключові пункти мають бути скориговані. Як себе далі поводитиме офіційний Київ? Чи можливо, що президент піде на створення коаліційної більшості у Раді, щоб зняти з себе відповідальність за згоду на ухвалення такого "мирного плану"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://x.com/JDVance/status/1992071477382811790
