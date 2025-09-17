У Трампа одобрили важный пакет военной помощи Украине: в чем его уникальность

Администрация президента США дала согласие на первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Об этом сообщило Reuters.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что что первые пакеты помощи США в сфере вооружения для Украины от администрации президента Дональда Трампа были одобрены, сообщили источники издания. Вскоре их могут отправить, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев — на этот раз по новому финансовому соглашению с союзниками. Об этом в разговоре с журналистами сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Издание отметило, что это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.

Как говорится в материале, заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Список приоритетных требований Украины". Он известен под аббревиатурой PURL.

"Каждый день продолжается российский террор, и ежедневно россияне исключают возможность закончить войну – прекратить огонь и реально говорить о мире. Мы в Украине восприняли положительно все предложения Соединенных Штатов Америки и президента Трампа по поводу прекращения всех этих ударов и убийств", – отметил украинский лидер.



