logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США У Трампа схвалили важливий пакет військової допомоги Україні: у чому його унікальність
commentss НОВИНИ Всі новини

У Трампа схвалили важливий пакет військової допомоги Україні: у чому його унікальність

Reuters пише про те, що у Трампа схвалили перший пакет військової допомоги Україні, який сплатило НАТО

17 вересня 2025, 07:45 comments2007
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Адміністрація президента США дала згоду на перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками США щодо НАТО. Про це повідомило Reuters.

У Трампа схвалили важливий пакет військової допомоги Україні: у чому його унікальність

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що перші пакети допомоги США у сфері озброєння для України від адміністрації президента Дональда Трампа були схвалені, повідомили джерела видання. Незабаром їх можуть відправити, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва — цього разу за новою фінансовою угодою із союзниками. Про це у розмові з журналістами повідомили два джерела, знайомі із ситуацією.

Видання наголосило, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

Як йдеться у матеріалі, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив два поставки на суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою "Список пріоритетних вимог України". Він відомий під абревіатурою PURL.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський заявив, що відсутність України на саміті принесла успіх Кремлю, тоді як тристоронній формат забезпечив би інший результат. Таку думку в інтерв'ю "Sky News" зробив президент Володимир Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, є велика надія на те, що "світ зробить з цього висновки". Відповідну заяву під час свого вечірнього звернення до українців зробив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня продовжується російський терор, і щодня росіяни виключають можливість закінчити війну — припинити вогонь і реально говорити про світ. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств", — зазначив український лідер.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини