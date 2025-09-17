У Трампа схвалили важливий пакет військової допомоги Україні: у чому його унікальність

Адміністрація президента США дала згоду на перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками США щодо НАТО. Про це повідомило Reuters.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що перші пакети допомоги США у сфері озброєння для України від адміністрації президента Дональда Трампа були схвалені, повідомили джерела видання. Незабаром їх можуть відправити, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва — цього разу за новою фінансовою угодою із союзниками. Про це у розмові з журналістами повідомили два джерела, знайомі із ситуацією.

Видання наголосило, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

Як йдеться у матеріалі, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив два поставки на суму 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою "Список пріоритетних вимог України". Він відомий під абревіатурою PURL.

"Щодня продовжується російський терор, і щодня росіяни виключають можливість закінчити війну — припинити вогонь і реально говорити про світ. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств", — зазначив український лідер.



