У Трампа ответили, действительно ли хотят возобновить торговлю с Россией

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что не стоит искать какую-то подноготную в том, что Вашингтон не ввел против России новые тарифы. Это не означает активизацию торговли с ней. Как передает портал "Комментарии", об этом Грир сказал на слушаниях в комитете по вопросам бюджета Палаты представителей США.

США и РФ. Фото из открытых источников

Чиновник администрации Трампа на просьбу прокомментировать отсутствие РФ в перечне стран с повышенными тарифами сказал, что США не прилагают "никаких усилий для оживления торговли с Россией".

Джеймисон Грир обратил внимание, что Конгресс США несколько лет назад отменил статус "постоянных нормальных торговых отношений" с Россией.

"Беларусь, Россия, Северная Корея – они уже имеют свои собственные высокие тарифы в категории, которую установил Конгресс", – напомнил Грир.

Торговый представитель США также объяснил данные о торговле с Россией, которые на самом деле показывают дефицит в пользу РФ, исключениями для сельскохозяйственной продукции.

"Я думаю, что это единственный вид торговли, который мы действительно имеем с Россией. Но все они там под санкциями. Они подпадают под эмбарго того или иного типа", – отметил чиновник.

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