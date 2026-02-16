У Трампа ответили, достаточно ли предоставляют Киеву оружия для самозащиты

США продолжают снабжать Украину необходимым оружием для самозащиты через специальный механизм в рамках НАТО, позволяющий европейским странам финансировать закупку американского вооружения для украинской армии. Об этом заявил посол США при Альянсе Мэтью Витакер.

Мэтью Уитакер. Фото: из открытых источников

По его словам, союзники в Европе сами признают войну России против Украины экзистенциальной угрозой, поэтому должны подтверждать свою позицию не только заявлениями, но и конкретной финансовой поддержкой. Витакер подчеркнул, что сейчас этот механизм работает эффективно, а Украина получает критически важные ресурсы для обороны.

В то же время в Вашингтоне настаивают на необходимости завершения войны. Президент США Дональд Трамп четко заявил о необходимости прекратить боевые действия и достичь мира. По словам дипломата, и Киев, и Москва должны оставаться в переговорном процессе для разработки потенциального соглашения.

Вместе с тем Соединенные Штаты и их партнеры продолжают оказывать давление на Кремль. Среди наиболее ощутимых мер Витакер назвал перехват российского "теневого флота", а также развитие украинских дальнобойных ударных возможностей, включая новейшие отечественные разработки, такие как система "Фламинго".

Посол подчеркнул, что именно сочетание военной поддержки и экономического и военного давления должно заставить Россию изменить свою позицию. В Вашингтоне убеждены, что такой курс необходимо сохранять до тех пор, пока война не будет окончательно завершена и не будет достигнут устойчивый мир.

