У Трампа відповіли, чи достатньо надають Києву зброї для самозахисту

США продовжують забезпечувати Україну необхідною зброєю для самозахисту через спеціальний механізм у межах НАТО, який дозволяє європейським країнам фінансувати закупівлю американського озброєння для української армії. Про це заявив посол США при Альянсі Метью Вітакер.

Метью Вітакер. Фото: із відкритих джерел

За його словами, союзники в Європі самі визнають війну Росії проти України екзистенційною загрозою, тому повинні підтверджувати свою позицію не лише заявами, а й конкретною фінансовою підтримкою. Вітакер наголосив, що наразі цей механізм працює ефективно, а Україна отримує критично важливі ресурси для оборони.

Водночас у Вашингтоні наполягають на необхідності завершення війни. Президент США Дональд Трамп чітко заявив про потребу припинити бойові дії та досягти миру. За словами дипломата, і Київ, і Москва мають залишатися в переговорному процесі для напрацювання потенційної угоди.

Разом із цим Сполучені Штати та їхні партнери продовжують чинити тиск на Кремль. Серед найбільш відчутних заходів Вітакер назвав перехоплення російського "тіньового флоту", а також розвиток українських далекобійних ударних можливостей, включно з новітніми вітчизняними розробками, такими як система "Фламінго".

Посол підкреслив, що саме поєднання військової підтримки та економічного і військового тиску має змусити Росію змінити свою позицію. У Вашингтоні переконані, що такий курс необхідно зберігати доти, доки війна не буде остаточно завершена і не буде досягнуто стійкого миру.

