Официальный Вашингтон не против, чтобы Китай делал все возможное для содействия миру в Украине, но вопрос об участии Пекина в миротворческих инициативах никто не обсуждал. Как передает портал "Комментарии", об этом во время подхода к СМИ заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Китай. Фото: из открытых источников

Журналисты спросили, хочет ли США, чтобы Китай играл роль в миротворчестве или восстановлении после войны.

"Этот вопрос не поднимался никем. Но мы бы хотели, чтобы каждая страна, особенно мощные государства, как Китай, делала все возможное для содействия миру. Я считаю, что это в интересах всех, чтобы эта война завершилась. Но, очевидно, Китай не принимал участия в этих переговорах, и этот вопрос не поднимался никем", – отметил госсекретарь США.

Ранее главный дипломат Китая Ван И заявил, что Пекин будет поддерживать все усилия, направленные на урегулирование российско-украинской войны и установление мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — активность Китая и попытки Пекина больше говорить о решении войны между Россией и Украиной, чем раньше – это попытка помешать попыткам США оторвать РФ от Поднебесной. Такой вывод сделал руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко, добавив, что он не верит в такую возможность.

Также издание "Комментарии" сообщало – Пекин будет "решительно противостоять" давлению США по вопросу пошлин. Политика президента США Дональда Трампа в отношении Китая является лицемерной. Как передает портал "Комментарии", об это заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает "Bloomberg".



