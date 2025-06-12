У Трампа ознакомились с меморандумами Киева и Москвы: что теперь говорят о прекращении войны

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил во время форума Немецкого фонда Маршалла, что у него есть "чувство уверенности" после ознакомления с видением Киева и Москвы по прекращению войны.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"Мы взяли украинский документ, потом российский — они зовут его меморандумом... И мы сказали: хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния? И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние", — сказал американский чиновник.

По его словам, исходя из того, что есть складывается ощущение, что здесь можно "выиграть", то есть, получить возможность дойти до мирного соглашения.

Отвечая на вопрос, как именно может выглядеть "конечное состояние", Келлог сказал о всеобъемлющем прекращении огня.

"Прекращение огня на месте – то есть на земле, на которой вы физически находитесь", — пояснил спецпредставитель президента США.

Политик заявил, что потом можно перейти к возвращению детей, пленных, что "сделало бы устойчивое прекращение огня долгосрочным и устойчивым не только для украинцев, но и для Европы".

"Затем – попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе... Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе", — сказал Келлог.

Отдельно Келлог отметил усилия Владимира Зеленского, а также отдельно остановился на вызовах, с которыми сталкивается украинский лидер. Келлог сказал, что обращал на это внимание президента США.

"Я сказал: сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который бы должен был делать то, что сделал президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле... Когда вы это видите, должны ценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас на местах. Думаю, иногда мы этого не видим", — отметил Келлог.

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