В Соединенных Штатах подвергли критике Венгрию за отсутствие шагов по сокращению ее энергетической зависимости от России. Посол США при НАТО Мэтью Витакер в комментарии телеканалу Fox News подчеркнул, что Вашингтон ожидает от Будапешта реальных действий по уменьшению импорта российских энергоносителей.

Фото: из открытых источников

По его словам, в отличие от большинства европейских государств Венгрия до сих пор не представила ни одной программы или конкретной стратегии перехода на альтернативные источники энергии.

"Мы продолжим взаимодействовать с венгерскими властями, а также с соседними странами — Хорватией и другими партнерами, которые могут помочь Венгрии избавиться от зависимости от российских ресурсов", — отметил дипломат.

Витакер подчеркнул, что США готовы поддержать Будапешт в этом процессе. Подобных действий Вашингтон ожидает и от других государств, включая Словакию и Турцию.

Между тем, санкции администрации Дональда Трампа против российских нефтяных компаний уже негативно сказались на венгерской экономике. В настоящее время 92% импортируемой Венгрией сырой нефти поступает из России — тогда как к началу войны этот показатель составлял 61%.

Несмотря на давление США и ЕС, премьер Виктор Орбан заявил, что правительство ищет способы обойти санкции, не уточнив, каким именно образом. Эксперты отмечают, что реакция Вашингтона на эти действия станет тестом на готовность Трампа решительно противостоять пророссийским союзникам в Европе.

Как уже писали "Комментарии", повреждение дамбы Белгородского водохранилища в России не является актом мести — это военная операция, связанная с обороной в районе Волчанск. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий, комментируя сообщение о том, что уровень воды в Белгородском водохранилище упал уже на метр и подтоплены низменные участки, в том числе российские позиции.