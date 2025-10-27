У Трампа озвучили Орбану останнє попередження: подробиці гучного скандалу

У Сполучених Штатах розкритикували Угорщину за відсутність кроків щодо скорочення її енергетичної залежності від Росії. Посол США при НАТО Метью Вітакер у коментарі телеканалу Fox News підкреслив, що Вашингтон очікує від Будапешта реальних дій для зменшення імпорту російських енергоносіїв.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, на відміну від більшості європейських держав, Угорщина досі не представила жодної програми чи конкретної стратегії переходу на альтернативні джерела енергії.

"Ми продовжимо взаємодіяти з угорською владою, а також із сусідніми країнами — Хорватією та іншими партнерами, які можуть допомогти Угорщині позбутися залежності від російських ресурсів", — зазначив дипломат.

Вітакер наголосив, що Сполучені Штати готові підтримати Будапешт у цьому процесі. Подібних дій Вашингтон очікує й від інших держав, зокрема Словаччини та Туреччини.

Тим часом санкції адміністрації Дональда Трампа проти російських нафтових компаній вже негативно позначилися на угорській економіці. Нині 92% сирої нафти, яку імпортує Угорщина, надходить із Росії — тоді як до початку війни цей показник становив 61%.

Попри тиск США та ЄС, прем’єр Віктор Орбан заявив, що уряд шукає способи "обійти санкції", не уточнивши, яким саме чином. Експерти зауважують, що реакція Вашингтона на ці дії стане тестом на готовність Трампа рішуче протистояти проросійським союзникам у Європі.

Як вже писали "Коментарі", пошкодження греблі Бєлгородського водосховища в Росії не є актом помсти — це військова операція, пов’язана з обороною в районі Вовчанська. Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий, коментуючи повідомлення про те, що рівень води в Бєлгородському водосховищі впав уже на метр і підтоплені низинні ділянки, зокрема російські позиції.